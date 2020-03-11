Россия нарушает права человека на своей территории, а также в Сирии и Украине, - Госдепартамент США

Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Инетрфакс-Украина.

В секции доклада за 2019 год, посвященной России, отмечается, что РФ нарушает права человека в Сирии во время военных операций по поддержке сирийских правительственных сил. "Согласно данным гуманитарных организаций, российские военные участвовали в таких операциях, как бомбардировки городских районов, в ходе которых удары преднамеренно наносились по гражданской инфраструктуре", - говорится в докладе.

В госдепартаменте заявляют и о спровоцированных РФ проблемах на востоке Украины. Авторы доклада отмечают, что авторитетные наблюдатели обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", в тысячах смертей и ранений среди мирных жителей на Донбассе. Кроме того, указывается в докладе, Россия проводит "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины".

В докладе говорится и о том, что на ситуацию с правами человека негативно повлияли "целенаправленная аннексия и оккупация Крымского полуострова, принадлежащего Украине". По данным авторов, российское руководство "продолжает вооружать, обучать силы на востоке Украины и сражаться с ними на одной стороне".

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Раскритиковали в госдепартаменте и ситуацию с правами человека в самой России. Власти России, отмечают авторы доклада, в 2019 году "продолжили ограничивать свободу прессы и СМИ".

"Более 80% СМИ страны финансировались правительством или проправительственными силами", а "большинством остальных изданий" владеют "дружественные руководству олигархи". "В регионах губернаторы контролируют региональные СМИ посредством финансирования либо напрямую, либо через аффилированные структуры", - отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают, что в прошлом году в РФ "журналисты по-прежнему подвергались аресту, тюремному заключению физическому насилию, преследованиям и запугиванию в связи с их профессиональной деятельностью". "Несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу слова, в том числе для прессы, правительство ограничивало это право все сильнее", - говорится в докладе. В нем отмечается, что правительство приняло несколько новых законов, ограничивающих свободу слова и прессы, в частности, в онлайн-пространстве.

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