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11.03.20 19:38

В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса

В китайском городе Ухань закрыли все 16 временных госпиталей, где размещали инфицированных коронавируса SARS-CoV-2.

ухань

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".

Последние две больницы закрыли во вторник, 10 марта, последняя партия из 49 человек вышла из госпиталя в 15:30 по местному времени.

Член Китайской инженерной академии Чжан Боли подчеркнул, что закрытие всех временных больниц свидетельствует о спаде эпидемии в городе, который является эпицентром распространении коронавируса, где его обнаружили впервые.

В общем все больницы приняли более 13 000 пациентов, они доказали свою эффективность и справились с задачей, заявил Боли.

Город Ухань, в котором проживает 11 млн человек закрыли на карантин 23 января. Именно в этом городе впервые зафиксировали болезнь. В Ухане не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.

В то же время 24 февраля Китай позволил здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из Уханя, если у них есть уважительные причины. Но город и в дальнейшем изолированное.

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