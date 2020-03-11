КС признал не соответствующими Конституции ряд положений законов, регулирующих работу Верховного Суда и ВККС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о положениях, которые регулируют численность Верховного Суда и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, зарплату судей Верховного Суда, порядок отбора судей в кассационные суды в составе Верховного Суда. Также были признаны неконституционными положения о причинах увольнения с должности членов Высшего совета правосудия, о принципах функционирования комиссии по вопросам добропорядочности и этики, и о механизме дисциплинарных производств в отношении судей.

Также КС закрыл производство по делу в части проверки на конституционность частей второй и четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года.

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Конституционный Суд установил в решении порядок его выполнения и порекомендовал Верховной Раде неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.