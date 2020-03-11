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11.03.20 21:00

Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука

Депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня, 11 марта, съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - "лучшего управленца из команды "Голоса" Киру Рудик", - отметили в пресс-службе.

Вакарчук заявил: "Я как лидер буду продолжать строительство партии"

По словам лидера партии "Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим на лидерские позиции и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей".

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду. До избрания работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.

Политическая сила была создана 21 мая 2019 года на базе существовавшей с 2015 года партии-пустышки "Платформа инициатив". Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук.

На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков она получила 20 мандатов.

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