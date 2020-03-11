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11.03.20 21:09

Задержанного в январе охранника сбитого МН17 освободили от ответственности за помощь следствию, - судебное решение

Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, охранявшего обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.

боинг,охранник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 6 марта.

Во время допроса подозреваемый сообщил органам досудебного расследования о других участниках подразделения НВФ "Народное ополчение Донбасса" и лицах, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.

Прокурор в суде подтвердил, что мужчина способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР". Поэтому прокурор сам попросил освободить подсудимого от ответственности и дело закрыть. За участие в террористической организации обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.

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Согласно материалам следствия, 20 августа 2014 года мужчина прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурства и охрану блокпоста террористической организации "ДНР", а также места падения гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight. Во время дежурства на блокпостах он получал оружие AK-74 и ПМ. На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 тысяч российских рублей.

23 ноября 2014 года в связи с необходимостью принять "присягу" "ДНР" и активизацией боевых действий, обвиняемый самовольно покинул "подразделение" и выехал на территорию Российской Федерации, где находился до декабря 2019 года.

Напомним, в январе 2020 года пограничники задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований РФ. При опросе задержанного правоохранители выяснили, что начиная с конца августа 2014 года он охранял место катастрофы сбитого русскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

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