Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МОН.
В Минобразования также опубликовали "Подробные рекомендации для руководителей учреждений и управленцев является в письме Министерства образования и науки №1 / 9-154 от 11 марта 2020 года".
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Согласно приказа "Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:
- дошкольного,
- общего среднего,
- внешкольного,
- профессионального (профессионально-технического),
- профессионального предвысшего,
- высшего,
- последипломного образования.
Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении".
В Минобразования отмечают: "Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения".
Также "МОН рекомендует учебным заведениям:
- отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;
- не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;
- информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;
- разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;
- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
- обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
- выделить в общежитиях учреждений профтех, профессиональной перед высшим, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;
- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации".