Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительств Словакии и Венгрии.

В Словакии чрезвычайное положение вступает в силу с четверга, 12 марта, с 6 утра. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.

"Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Словацкой Республики", - говорится в заявлении словацкого правительства.

Также чрезвычайное положение объявили в Венгрии. В частности, там закрывают все университеты из-за коронавируса. Кроме этого венгерское правительство ввело:

запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;

восстановление более строгого контроля вдоль австрийской и словенской границ;

запрет мероприятий в помещении с более чем 100 участниками и более 500 для мероприятий на открытом воздухе.

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