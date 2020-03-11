Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительств Словакии и Венгрии.
В Словакии чрезвычайное положение вступает в силу с четверга, 12 марта, с 6 утра. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.
"Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Словацкой Республики", - говорится в заявлении словацкого правительства.
Также чрезвычайное положение объявили в Венгрии. В частности, там закрывают все университеты из-за коронавируса. Кроме этого венгерское правительство ввело:
- запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;
- восстановление более строгого контроля вдоль австрийской и словенской границ;
- запрет мероприятий в помещении с более чем 100 участниками и более 500 для мероприятий на открытом воздухе.