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11.03.20 21:42

Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительства Словакии и Венгрии объявили чрезвычайные положения из-за вспышки коронавируса.

вирус,дезинфекция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительств Словакии и Венгрии.

В Словакии чрезвычайное положение вступает в силу с четверга, 12 марта, с 6 утра. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.

"Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Словацкой Республики", - говорится в заявлении словацкого правительства.

Также чрезвычайное положение объявили в Венгрии. В частности, там закрывают все университеты из-за коронавируса. Кроме этого венгерское правительство ввело:

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