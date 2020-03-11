Пробное ВНО отложили из-за коронавируса

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УЦОКО.

Пробное ВНО должно было состояться 21 марта, новую дату обещают сообщить дополнительно.

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Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

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