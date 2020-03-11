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11.03.20 21:43

Пробное ВНО отложили из-за коронавируса

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УЦОКО.

Пробное ВНО должно было состояться 21 марта, новую дату обещают сообщить дополнительно.

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Пробное ВНО отложили из-за коронавируса 01

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

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