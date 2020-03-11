У двух граждан Китая, госпитализированных из аэропорта "Борисполь", подозрение на коронавирус не подтвердилось, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Заболевание коронавирусом у двух граждан Китая, которые прибыли сегодня в аэропорт" Борисполь ", не подтвердилось. У женщины, которая прилетела с мужем, была повышенная температура тела. После обследования эпидемиологами санитарно-карантинного пункта аэропорта их, согласно процедуре, доставили в Александровскую клиническую больницу столицы. На момент госпитализации у обоих не обнаружили никаких симптомов заболевания. Медики сделали тест на выявление коронавируса. Результаты теста и у женщины, и у мужчины - отрицательные", - сообщил чиновник.

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По его словам, сейчас пациентов оставили в больнице до завтра для проведения дополнительных обследований.