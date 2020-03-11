Кабмин официально восстановил Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ранее слитое с Минветеранов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №212, опубликованном на сайте Кабмина.



Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.



В сентябре 2019-го Кабмином Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Ведомство стало называться Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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