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11.03.20 22:50

Кабмин официально восстановил Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ранее слитое с Минветеранов

Кабинет Министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.

кабмин,правительство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №212, опубликованном на сайте Кабмина.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.

В сентябре 2019-го Кабмином Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Ведомство стало называться Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 

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