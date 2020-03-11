Первую смерть от COVID19 подтвердили в Ирландии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Irish Times, диагноз "COVID19" пациентке поставили в прошлое воскресенье. Отмечается, что женщина не посещала регионы повышенного риска.
У пациентки сразу наблюдались симптомы респираторного заболевания, и персонал решил провести тест в рамках надзора за заболеванием.
Критерии для тестирования пациентов расширили на этой неделе на всех пациентов, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.