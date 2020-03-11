63 новых расследования, 19 подозрений, 8 обвиняемых, - результаты работы НАБУ за февраль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди уличенных в коррупции в феврале:

начальник управления Госрезерва Украины, который, по данным следствия, подстрекал руководителей предприятий к предоставлению взяток (ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины);

бывшие должностные лица Службы внешней разведки Украины, которые организовали незаконную закупку, в результате которой интересам государства нанесено 2,2 млн грн убытков (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 УК Украины);

председатель районного суда из Закарпатья, который требовал и получил 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Перечень подозреваемых по делам НАБУ и САП дополнили:

председатель Черновицкого областного совета, который, по версии следствия, просил предоставить ему 400 тыс. долл. взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса (ч.4 ст.368 УК Украины), и частный предприниматель, который предоставил часть средств в размере 180 тыс. долл. (ч.4 ст.369 УК Украины);

ряд должностных лиц Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" и представитель коммерческой компании, которые, как выяснило следствие, организовали коррупционную схему, которой интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн (ч.2 ст.364, ч.1 366 УК Украины);

председатель районного суда Ривненской области, который требовал и получил взятку (ч.3 ст. 368, ч.2 ст.369-2 УК Украины), и посредник (ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины).

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В феврале в суд направлено дело о внесении народным депутатом Украины VIIИ созыва недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины) и получении 2 тыс. долл.взятки судьей Заречного районного суда г. Сумы (ч.3 ст.368 УК Украины).