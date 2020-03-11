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11.03.20 23:28

63 новых расследования, 19 подозрений, 8 обвиняемых, - результаты работы НАБУ за февраль

В феврале 2020 года детективы НАБУ начали расследование по 63 уголовным производствам, сообщили о подозрении 19 лицам и направили в суд дела в отношении неправомерных действий 8 человек.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди уличенных в коррупции в феврале:

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Перечень подозреваемых по делам НАБУ и САП дополнили:

председатель районного суда Ривненской области, который требовал и получил взятку (ч.3 ст. 368, ч.2 ст.369-2 УК Украины), и посредник (ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины).

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В феврале в суд направлено дело о внесении народным депутатом Украины VIIИ созыва недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины) и получении 2 тыс. долл.взятки судьей Заречного районного суда г. Сумы (ч.3 ст.368 УК Украины). 

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