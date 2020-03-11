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11.03.20 23:43

Украинский капитан Viking Sigyn, обвиняемый в аварии с жертвами на Дунае, отказался свидетельствовать в суде в Будапеште

На суде в столице Венгрии Будапеште капитан круизного судна Viking Sigyn 64-летний гражданин Украины Юрий С. не признал себя виновным и отказался свидетельствовать в суде по делу о катастрофе на Дунае в мае 2019 года, когда погибли пассажиры прогулочного катера "Русалка".

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Он сказал, что пока не готов дать такие показания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Если вина Юрия С. будет доказана, ему грозит от 2 до 11 лет тюрьмы. Адвокат подсудимого инициировал новое техническое расследование, повторные слушания свидетелей, а также дополнительные встречи с юристами и техническими экспертами.

Так, защитник настаивает на необходимости заслушать свидетеля с круизного судна Viking Sigyn, который может подтвердить, что капитан-украинец все-таки отдал приказ на проведение спасательных работ, что противоречит обвинению, которые выдвинул против подсудимого прокурор.

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То, что произошло в прошлом году перед мостом Маргит в Будапеште, является серьезной аварией в истории венгерского речного судоходства, подчеркнул адвокат. По его словам, если капитана-украинца оправдают или осудят, последний должен жить с этим грузом всю жизнь.

Следующие судебные заседания по делу одессита Юрия С. назначены на 30 апреля и 28 мая 2020 года.

Напомним, в конце мая 2019 года корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

В конце ноября прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение.

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