В Канаде из-за угрозы коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом неопределенности, связанной с распространением вируса COVID-19, правительство Квебека проинформировало сегодня Skate Canada и Международный союз конькобежцев об отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020", - говорится в заявлении ISU.

Отмечается, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".

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ЧМ по фигурному катанию в 2020 году должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).