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12.03.20 00:23

НАПК открыло декларации 9 военных прокуроров и экс-сотрудника СВР Горащенкова

Военные прокуроры осуществляли предварительное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве, но сегодня необходимость в дальнейшем применении специальных мер безопасности отсутствует.

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Об этом говорится в постановлении Офиса генерального прокурора от 27 февраля 2020 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

На основании этого документа председатель Национального агентства Александр Новиков подписал приказы об открытии в публичной части Реестра доступа к декларациям 9 военных прокуроров, информации об их близких родственников.

Основанием для отмены специальных мер безопасности в отношении бывшего работника Службы внешней разведки Алексея Горащенкова является письмо председателя СВР.

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Доступ в публичной части Реестра в электронных деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии указанных лиц будет восстановлен специалистами НАПК 12 марта.

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