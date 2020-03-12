Статус пандемии означает, что коронавирус распространяется волнообразно и может задержаться надолго, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Пандемический потенциал у тех инфекций, которые через определенный промежуток времени будут повторяться, - объясняет он. - Или распространяться волнами по всей Земле".

Статус пандемии означает, что страны должны тщательнее готовиться к борьбе с болезнью и активно реагировать, например, вводя ограничительные меры. Как быстро и в каких масштабах коронавирус распространится по стране очень зависит от качества и своевременности действий власти.

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По словам Игоря Кузина, коронавирусом могут болеть как взрослые, так и дети.

"Клиническое течение очень разнообразно, - объясняет он. - Его трудно переносят пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой) или люди в состоянии иммунодефицита (после перенесенных операций). Однако, и дети, так же, как взрослые, могут заболеть".

Данные о том, что вакцинация от гриппа облегчает или ухудшает состояние больных коронавирус, пока не подтверждены.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.