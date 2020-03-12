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12.03.20 07:06

Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с населенным пунктом Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Гнутово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 01

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