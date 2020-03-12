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12.03.20 07:29

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью и.о председателя Государственной экологической инспекции Егору Фирсову неизвестные сожгли автомобиль.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал Фирсов.

Чиновник предположил, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции": "Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора".

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 01

"Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - добавил Фирсов.

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Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 02
Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 03
Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 04
Фото: Фирсов/Facebook

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 05

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