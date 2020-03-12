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12.03.20 07:41

В Италии из-за коронавируса закрыли все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился закрыть все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек, в связи с распространением коронавируса.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в обращении премьера к нации.

Так, согласно указу, вся коммерческая деятельность будет прекращена, за исключением тех заведений, которые продают предметы первой необходимости и продукты, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты.

Разрешена доставка еды на дом. Сельскохозяйственный сектор будет продолжать работать. Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по оказанию коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.

В то же время, как сообщает издание Corriere della Sera, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана и губернатор Венето Лука Дзайя предложили более радикальные меры, вплоть до закрытия ряда предприятий и прекращения работы общественного транспорта.

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Правительственное решение было принято после того, как в Италии было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. По данным ANSA, в Италии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, возросло до 827, количество больных — до 12 462 человек.

За последние 24 часа зарегистрировали 196 новых случаев смерти, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

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