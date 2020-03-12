Число жертв коронавируса в мире достигло 4638 человек, инфицированных уже более 126 тысяч

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 126258 инфицированных, выздоровели 68266 человек.

В материковом Китае - 80 932 больных (скончались 3,158 тыс.), Италии - 12 462 (827), Иране - 9 тыс. (354), Южной Корее - 7 869 (66), Испании - 2277(55), Франции - 2284 (48), Германии - 1966 (три), а территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1281 (23).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии из-за коронавируса закрыли все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (12462), Иран (9000) и Южная Корея (7755).

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.