Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Минздраве отметили, что это позволит протестировать более 90 000 человек.

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - сообщили в ведомстве.

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Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко cообщил, что в столицу поступили 1200 экспресс-тестов для диагностики коронавируса.