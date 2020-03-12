Турция отложила начало туристического сезона из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", решение принято по результатам совещания на уровне нескольких министерств.

"Мы рекомендуем туроператорам перенести начало курортного сезона на конец апреля. С нашей точки зрения это имеет смысл. В этом контексте, по сравнению с прошлым годом, решили, что было бы гораздо целесообразнее принять меньше туристов, а не привлекать туристические потоки", - сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Министр торговли Рухсар Пекджан сообщила о том, что все международные выставки, которые были запланированы к проведению после 16 марта, будут перенесены на конец апреля. По ее словам, будет осуществлен ряд мероприятий во избежание ажиотажа и накручивания цен на средства защиты, в том числе медицинские маски.

Министр здравоохранения заверил, что в стране проведены все меры по противодействию распространения коронавируса и лечению больных.

"Наше министерство завершило подготовку к противостоянию коронавирусу. Один или несколько случаев не следует рассматривать как эпидемию", - сказал Фахреттин Коджа.

Напомним, 10 марта первый случай COVID-19 подтвердили в Турции

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