Пристайко: Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - цитирует пресс-служба слова Пристайко.
Он отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает ее развитие.
"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.
"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.
Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.