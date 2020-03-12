Пристайко: Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - цитирует пресс-служба слова Пристайко.

Он отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает ее развитие.

"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.

"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо

Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.