НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за коронавируса

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

"Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

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