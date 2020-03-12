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12.03.20 10:45

COVID-19: за сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 108 тыс. человек, пятеро переданы медикам для обследования

Пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС и на админграницах с временно оккупированным Крымом. Проверка осуществляется в круглосуточном режиме.

граница,госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, за прошедшие сутки, 11 марта, пограничники проверили 108 914 человек.

5 человек (троих украинцев и двух иностранцев) с целью профилактики переданы медикам для дополнительного обследования.

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В общем, с 25 февраля этого года, проверено уже более 1 600 000 граждан. В результате, выявлено 37 человек с повышенной температурой, 15 из них изолированно для проведения медико-санитарных мероприятий. Пока только у одного лица подтвержден коронавирус COVID-19.

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