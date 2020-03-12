COVID-19: за сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 108 тыс. человек, пятеро переданы медикам для обследования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, за прошедшие сутки, 11 марта, пограничники проверили 108 914 человек.
5 человек (троих украинцев и двух иностранцев) с целью профилактики переданы медикам для дополнительного обследования.
В общем, с 25 февраля этого года, проверено уже более 1 600 000 граждан. В результате, выявлено 37 человек с повышенной температурой, 15 из них изолированно для проведения медико-санитарных мероприятий. Пока только у одного лица подтвержден коронавирус COVID-19.