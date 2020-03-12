"Укрпочта" продолжит работать в штатном режиме, в случае распространения коронавируса обеспечена респираторами и масками

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Отмечается, что компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Руководство "Укрпочты" предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако, предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для наших клиентов.

В случае распространения инфекции предприятие владеет запасом респираторов и более 100 тыс. масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тыс. дезинфекторов.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

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