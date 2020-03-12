Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.03.20 11:22

"Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

В Минюсте задержали руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Михаила Дзюдзя, который взял взятку с подчиненного в свой последний рабочий день.

"Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор.

Феерический ... мужик", - написал он.

Как отметил Малюська, в последний рабочий день (он был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ

"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь, это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и к некоторым иначе не доходит", - резюмировал глава Минюста.

Феерический мужик: Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100