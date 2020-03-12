"Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор.
Феерический ... мужик", - написал он.
Как отметил Малюська, в последний рабочий день (он был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.
"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь, это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и к некоторым иначе не доходит", - резюмировал глава Минюста.