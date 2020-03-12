Поджог автомобиля Фирсова: начато производство, рассматриваются все возможные версии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Радіо Свобода" сообщили в управлении столичной полиции.

Сейчас рассматриваются все возможные версии, правоохранители ждут результатов экспертизы.

В ГСЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило около часа ночи.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что во дворе 17-этажного жилого дома загорелся моторный отсек в припаркованном автомобиле Kia Cerato. В 1:29 бойцы ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены двигатель автомобиля и уничтожено салон", - информирует ведомство.

Ексдепутат связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.

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