Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время презентации системы президенту Владимиру Зеленскому.

"У нас на сегодня установлены 20 камер в городе Киеве. До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где-угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", - отметил Геращенко.

В качестве примера он привел Южный мост Киева и Харьковскую площадь.

"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф", - рассказал Геращенко.

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