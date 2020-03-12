Завтра в Ивановской ОТГ на Виннитчине объявлен траур по погибшим на Донбассе воинам 131-го разведывательного батальона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Иванковскую ОТГ.

Завтра, 13 марта, в Ивановской сельской объединенной территориальной громаде Калиновского района Винницкой области (в состав которой входит село Гущинцы, в котором базируется 131-й отдельный разведывательный батальон) объявлен днем ​​траура с целью чествования памяти погибших военнослужащих 131-го разведывательного батальона, базирующегося в с.Гущинцы, младшего сержанта Виктора Солтыса, младшего сержанта Андрея Ведешина и младшего сержанта Ильи Пережогина, погибших 10 марта в зоне проведения ООС, защищая независимость, суверинитет и территориальную целостность Украины.

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Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.