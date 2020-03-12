Украина начала подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Ухани находится 41 украинец, 10 изъявили желание эвакуироваться", - сообщил он.

Он призвал всех украинцев, которые находятся в городе Ухань и также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое формирует списки на эвакуацию.

Кулеба добавил, что украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла вернуться домой из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы для вывоза собаки в Пекине. Украинские дипломаты будут содействовать ей в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав