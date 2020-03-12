Один из ключевых приоритетов Минздрава - восстановление разрушенной системы санэпидслужбы, - министр здравоохранения Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил во время встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка.

"На протяжении многих лет система эпидемического защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия коронавирусной болезни COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов нового руководства Министерства я считаю восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы - чтобы защитить украинцев от инфекционных болезней", - подчеркнул Илья Емец.

По словам главы ведомства, главным ответственным за эпидемическую защиту в Украине будет заместитель министра -главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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