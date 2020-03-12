В Вашингтоне из-за стремительного распространения коронавируса ввели чрезвычайное положение

Об этом сообщается на сайте мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мэр Мюриэл Баузер объявили чрезвычайное положение и чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении.

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Ранее в Вашингтоне рекомендовали отложить или отменить несущественные массовые собрания до 31 марта. Также рассматривают возможность дистанционного обучения.

На данный момент в Вашингтоне зафиксированы 10 случаев заражения коронавируса. Как сообщается, в США зафиксированы 1272 случая заражения коронавируса и 38 смертей от него.