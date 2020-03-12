Распилить недра не успели, но экономика недополучила миллиарды, - Лямец о Кабмине Гончарука и попытке развалить отрасль

Правительство Гончарука, которому пророчили отставку еще в декабре 2019 года, работало с практически нулевым КПД по всем ключевым направлениям. Показатели развития промышленности упали, наладить сбор налогов должным образом не удалось, долги перед международными кредиторами выросли, а контрабанда и коррупционные схемы так никуда и не делись.

Однако, в одной сфере это правительство все же "преуспело". Речь идет о недропользовании, где Гончарук и профильный министр Опимах в турборежиме создали новый механизм распределения недр Украины.

Об этом пишет Сергей Лямец в своем блоге на Украинской правде, передают Українські новини.

По его мнению, в теории этот механизм выглядит хорошо, даже дает основания предположить, что в долгосрочной перспективе Украина обязательно выиграет от всех внедренных новшеств. Однако, если копнуть глубже, картина будет выглядеть иначе.

"Новая линия – это абсолютно прозрачная диджитализированная система реестров и аукционов. Где все недра как на ладони, а единственная функция государства – это сервис. Приняли документы, выложили в реестры, провели торги по процедуре. Никаких взяток. При таком положении вещей конкуренция полностью открытая, и все решают деньги. В теории, некое преимущество получают иностранные инвесторы, имеющие большие финансовые возможности. Неплохо, хотя как посмотреть. Вырисовывается интересная система. Именно через эти прозрачные механизмы иностранцы получают гарантированный бизнес в любой стране. Причем, этот бизнес далеко не всегда идет на пользу той стране, в которой этот бизнес работает", - пишет Лямец.

По его мнению, хотя бы на основании этого можно предположить, что недра, а также рынок земли и приватизация самых больших оставшихся предприятий были главной задачей Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению.

"Видимо, доноры понимали, что у Кабмина Гончарука не так много времени. На фоне падающей промышленности и прочих факапов ему пророчили отставку еще в декабре 2019 года. Как видим, лишь немного ошиблись в прогнозах. Именно поэтому возникла такая спешка. На рассмотрении в "Госгеонадрах" сразу пачка Соглашений о распределении продукции (СРП). Если помните, это механизм, по которому Янукович собирался работать с Shell и Chevron по двум гигантским нефтегазовым месторождениям", - отметил Лямец.