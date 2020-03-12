Четырех украинцев, заразившихся коронавирусом в Японии, выписали из больницы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

"У нас есть 5 инфицированных украинцев за рубежом, которые заболели коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об одном гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД призывает всех украинцев, которые находятся в Ухани и также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае. Киев начал подготовку ко второму этапу эвакуации из Китая.

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