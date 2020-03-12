Шпион из КНР хотел завладеть материалами тайных разработок ракетно-космической отрасли Украины, он осужден на 10 лет лишения свободы, - контрразведка СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии".

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных целей иностранных спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж