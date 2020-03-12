Киевсовет утвердил механизм запуска 4G в метрополитене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что за соответствующее решение, которое рассматривалось на заседании Киевсовета как безотлагательное, проголосовал 71 из 77 депутатов.

Таким образом, Киевсовет своим решением "Об установлении платы за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности территориальной громады города Киева" урегулировал вопрос установления платы за доступ к элементам инфраструктуры города и определил механизм организации беспрепятственного доступа к ним операторов и провайдеров телекоммуникаций.

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