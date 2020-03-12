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12.03.20 12:45

Остановить войну на Донбассе в одностороннем порядке Украина не может, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

"Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет - не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", - подчеркнул Зеленский.

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