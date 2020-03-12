Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения. ВИДЕО

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время в управление полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - сообщили в полиции.
В полиции рассказали, что инцидент произошел около 11:30.
"Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо", - отметили правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Журналист Ян Доброносов обнародовал видео, как задержанных ведут в автобус правоохранителей.
По словам журналиста, в самом автобусе тоже произошла драка - правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.
Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.