Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения. ВИДЕО

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в управление полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - сообщили в полиции.

В полиции рассказали, что инцидент произошел около 11:30.

"Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо", - отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Журналист Ян Доброносов обнародовал видео, как задержанных ведут в автобус правоохранителей.

По словам журналиста, в самом автобусе тоже произошла драка - правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.

Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.