Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое

По оценкам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, через неделю количество зараженных вирусом Covid-19 в Польше может достичь тысячи человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В общем, имеем 47 случаев заражения коронавирусом", - сообщило в Twitter министерство здравоохранения Польши.

Как подчеркнули в министерстве, два из трех последних случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ряшеве Подкарпатского воеводства (административно граничит с Львовской областью. - Ред.), в один - в Познани на западе страны.

Состояние нескольких зараженных тяжелое.

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По состоянию на 12 марта, заражение коронавирусом зафиксировано в большинстве регионов Польши.

С подозрением на заражение коронавирусом в польских больницах находятся 220 человек, 1055 человек - на домашнем карантине, а почти 10 000 - под эпидемиологическим надзором. Как сообщил заместитель министра внутренних дел РП Павел Шефернакер, полиция проверяет лиц, которые находятся на карантине дома, не нарушают ли они этот режим.