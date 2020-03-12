Лотерея Пауэрбол США разыграет в субботу $120 миллионов, и вы тоже можете выиграть.(Реклама)

В ходе тиража, который состоится в субботу, 14 марта, будет разыгран первый приз в размере $120 млн. Хотите выиграть сумму, которая изменит вашу жизнь? Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете играть в Пауэрбол и другие американские лотереи, не выходя из дома.

Правила Пауэрбол США

В ходе тиражей Пауэрбол разыгрываются 5 номеров из диапазона 1-69, а также дополнительный бонусный шар "Powerball" от 1 до 26. Для выигрыша джекпота требуется совпадение всех 6 номеров, но лотерея также предлагает второй приз в $1 млн – эту сумму получит каждый игрок, сумевший угадать 5 основных номеров. Немного доплатив за опцию "Multiplier" (мультипликатор), вы можете удвоить второй приз и увеличить остальные призы в 2-5 раз. Тиражи проходят 2 раза в неделю – по средам и субботам в 22:59 EST.

3 причины играть в американские лотереи онлайн

Огромные призы – играя онлайн вы получаете шанс выиграть несоразмерно более крупные призы, чем предлагают местные лотереи.

Предельно просто – если для игры "традиционным" способом вам придется переодеваться и идти в магазин, то для игры онлайн вам даже не понадобится вставать со стула. Для покупки лотерейного билета онлайн вам потребуются всего несколько нажатий мыши.

Безопасно – никогда не потеряйте ваш билет! После того, как вы подтвердите ваш заказ, представитель сервиса theLotter.com в США приобретет официальный билет с вашими номерами и загрузит его копию в вашу учетную запись. Сам же физический билет будет в полной надежности храниться в сейфе компании. Подчеркнем, лотерейный билет принадлежит вам и никому другому. Также, сервис не берет комиссионных с выигрышей – вы получите весь выигранный вами приз полностью (после вычета налогов).

Можно ли выиграть на сайте theLotter.com?

Конечно! За почти двадцатилетнюю историю существования сайта, более 5 миллионов игроков theLotter.com выиграли призы на сумму около 100 миллионов долларов! Самый крупный выигрыш принадлежит Ауре Д. из Панамы, сорвавшей 30-миллионный джекпот Лото Флориды!

Как играть в Пауэрбол онлайн?

Хотите тоже побороться за самый крупный джекпот в мире? Вот то, что вам надо для этого сделать:

Создать учетную запись на сайте theLotter.com. Перейти на страницу лотереи Пауэрбол. Выбрать ваши счастливые числа.

Представитель сайта свяжется с вами если ваш билет выиграет в одной из призовых категорий. Второстепенные призы добавятся на ваш баланс автоматически после перевода денег организатором лотереи. Если вы выиграете джекпот или особо крупный второстепенный приз, чтобы забрать выигрыш вам, возможно, надо будет съездить в США.

Не ждите, пока джекпот выиграет кто-нибудь другой. Играйте сегодня, и может быть уже очень скоро вы станете мультимиллионером.

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