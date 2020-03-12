МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса, - Кулеба

"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", - добавил глава ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое

Кулеба уточнил, что Министерство призывает украинцев максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

Он отметил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами.

"Мы будем предоставлять вам максимальное содействие, обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Вашингтоне из-за стремительного распространения коронавируса ввели чрезвычайное положение