Нацкорпус: Мы пришли на презентацию платформы, которую организовал ватник Сивохо, а он сбежал

Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, представители Нацкорпуса, ветеран "Азова", сегодня пришли на презентацию так называемой "Национальной платформы примирения и единства", организованной ватником и приспособленцем Сергеем Сивохо. Сивохо сбежал", - сообщила пресс-служба Нацкорпуса.

"Мы ставили вопрос, почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом"? Почему он ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину? Почему полезный идиот Сивохо тиражирует темники Кремля, разжигая настоящий гражданский конфликт и играя на руку Путина? Почему форум диалога возглавляет человек, который поддерживал Януковича и выступала на корпоративах в Москве, когда мы воевали с русскими войсками на Донбассе? Почему на форум власть приглашает сепарських холуев, а не ветеранов из Донбасса, которые защищали Украину с оружием в руках?", - добавили в организации.

Нацкорпус выразил убеждение, что "в Украине не гражданская война, а война с российским агрессором, наш враг не Донбасс, наш враг - Путин".

"На Донбассе - такие же украинцы, с которыми нам нечего делить. Война закончится, когда последний российский солдат покинет территорию Украины. Нет - капитуляции! Слава Украине!" - добавили в Нацкорпусе.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.

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