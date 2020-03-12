После крушения рейса МАУ Украина была для Канады и глазами, и ушами, и руками, и плечом. Нас чистосердечно благодарили, - посол Шевченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Канаде Аднрей Шевченко.

"В первые дни, когда эта трагедия произошла, Канада не имела посольства в Тегеране. Когда мы с первых часов предложили свою помощь, мы сказали: наше посольство готово помогать; рассматривайте наших экспертов, которые вылетают в Тегеран, как вашу поддержку, как ваших союзников. И где-то на второй-третий день трагедии можно было включить любой канадский телеканал, подождать 10 минут - обязательно кто-то бы вышел на телевидение и сказал: а еще кроме всего прочего, нам надо благодарить Бога, что у нас есть такие партнеры как Украина , которая нам очень помогает в этой ситуации", - сообщил дипломат.

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"Представьте, когда вы на другом конце планеты; у вас там нет посольства, нет людей и есть дружественная страна, которая вам готова помогать и в вопросах идентификации тел, и в вопросе доставки останков семьям, и в том, чтобы совместно работать в следствии, в компенсациях. Это важная помощь. Мне кажется, что в те дни мы были для Канады и глазами, и ушами, и руками, и ногами, и плечом, в которое можно было уткнуться, чтобы просто поплакать", - добавил Шевченко.

Полный текст интервью с Андреем Шевченко читайте здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.