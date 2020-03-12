Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет. Я веду сейчас неформальные коммуникации с представителями военно-реконструкторских клубов. Пока с большинством мы решили, что нельзя ходить в форме всевозможных красноармейцев, СС-совцев во время публичных официальных мероприятий, захоронений и т.д., но сейчас это делается. Мы провели закрытые консультации и договариваемся, что будет джентльменское соглашение этого не делать", - сказал Дробович.

По его словам, не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", так как это надругательство над памятью жертв тоталитарных режимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович

"Думаю, мы также выпустим методические рекомендации. Если это джентльменское соглашение сработает и люди будут уважать память погибших от этих тоталитарных режимов, тогда в законодательной инициативе не будет необходимости", - добавил Дробович.