ПЦУ на период карантина рекомендует ограничиться поклонами перед святынями, без поцелуев, а для причастия использовать одноразовые стаканы

"В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.
Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.
Также рекомендуется не переносить святыни с места их постоянного хранения.
"При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", - подчеркивается в сообщении.
Церковь советует верующим оставаться дома, если у них есть признаки болезни или обоснованные основания для отнесения себя к группе риска.
Верующих призывают соблюдать правила личной гигиены и использовать эффективные средства дезинфекции.
"В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирования реальной опасности, так и впадения в панику", - сказано в заявлении.
Обнародование общецерковного документа с рекомендациями ожидается после заседания Священного Синода ПЦУ на следующей неделе.