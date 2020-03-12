В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ в четверг.

"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер по борьбе (с коронавирусом. - Ред.)", - сказано в заявлении.

"Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого - сдерживание (распространения вируса. - Ред.)", - заявляет ВОЗ.

Кроме того, организация предлагает искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса.

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"Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние (вируса. - Ред.). У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", - говорится в заявлении организации.

Ранее в четверг ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года.

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