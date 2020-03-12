Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Смолий рассчитывает, что это временное промедление.

"Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации народного депутат из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, МВФ отказал Кабмину Шмыгаля в новом кредите и в мае Украину ожидает дефолт.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

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