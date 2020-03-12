Украинские и канадские военные уже говорят на одном языке. Это реальное приведение ВСУ к стандартам НАТО, - Шевченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Канаде Аднрей Шевченко.

"Мы являемся носителями совершенно уникального опыта, воюя со второй армией мира. То, что на нас тестируют современные методы ведения войны; то, что у нас сейчас есть уникальные знания по новым методам радиотронной борьбы. В конце концов, окопной войны - потому что канадцы, например, хуже представляют, как вести окопную войну. Они это видели в фильмах о Второй мировой войне - а для нас это реальность", - отмечает Шевченко.

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При этом он говорит, что уровень понимания между украинскими и канадскими военными достиг высокой отметки.

"Не надо ни секунды дополнительно тратить, чтобы понять друг друга, потому что мы говорим на одном военном языке. И в будущем, в случае столкновения больших сил это означает, что украинские военные будут готовы мгновенно взаимодействовать с нашими партнерами по НАТО. Это означает совместимость: когда можно одно подразделение перевести в другой участок фронта, поменять их местами - и они смогут работать.

Поэтому незаметно для многих из нас происходит колоссальная глубинная работа по реальному приведению нас к стандартам НАТО", - подчеркивает дипломат.

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