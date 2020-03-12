В Польше первый случай смерти от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN 24, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель мэра Познани Енджей Соларски.

По словам Соларски, семья пациентки была уведомлена ранее о ее смерти.

Он рассказал, что пациентка была первым человеком, у которого обнаружили вирус в Великопольском воеводстве, центром которого является Познань. Женщина находилась в инфекционном отделении многопрофильной городской больницы.

Ее состояние было тяжелым изначально: пациентка имела симптомы очень тяжелой клинической пневмонии, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в состояние фармакологической комы.

Известно, что женщина в последнее время не была за границей. По предварительным выводам, она контактировала с человеком, вернувшимся из Италии.

На сегодня в Польше подтверждено 47 случаев коронавируса по всей стране.

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